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Doğu Anadolu için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Havanın parçalı çok bulutlu geçeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 6, Van ve Muş'ta 4, Hakkari'de 5 derece ölçüldü.

Bugün beklenen en yüksek sıcaklık Van, Hakkari ve Muş'ta 8, Bitlis'te 5 derece olacak.

Van Gölü'nde hava az bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde yaşanabilecek buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı vatandaşlarla yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

10 MAHALLENİN YOLU AÇILDI

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, il genelinde kar nedeniyle kapanan 10 mahallenin yolunun yürütülen çalışmalar sonucu açıldığı belirtildi.

Açıklamada, karla mücadele ekiplerinin ilçelerden Bahçesaray'da 1, Başkale'de de 3 yerleşim yerine ulaşımın sağlanabilmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanlarındaki tüm yolların açık olduğunu duyurdu.

Nabi hoca´nın efelere eşlik ettiği video sosyal medyada büyük ilgi gördü

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