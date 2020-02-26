İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1486
  • EURO
    6,6828
  • ALTIN
    324.991
  • BIST100
    114296
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Doğu Anadolu gölgesi için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı
Yaşam

Doğu Anadolu gölgesi için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli ve dik kesimleri için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba10:09 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:09

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 2 ila 3 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 18, Ağrı'da 16, Ardahan ve Erzurum'da 13, Erzincan'da 5, Iğdır'da 4 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü. Ardahan'ın Göle ilçesi ise sıfırın altında 25 dereceyi gördü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 12, Erzincan’da 10, Iğdır'da 7, Ardahan'da 4, Ağrı ve Erzurum'da 3, Kars'ta 2 derece olması bekleniyor.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ise Ergan'da 79, Palandöken'de 70, Sarıkamış'ta 65 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji yetkilileri, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Başkan Erdoğan'ın doğum günü videosu büyük beğeni topladı: Erdoğan deyince...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler
Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Rejim askerini bozguna uğratarak ele geçirdiler

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz
Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Açık açık söyledi: Diyaloğa açığız ancak korkutma çabalarına boyun eğmeyeceğiz

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...
Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Fatih Portakal SGK yalanına öyle bir savunma yaptı ki...

Hedeflerinde Türkiye var
Hedeflerinde Türkiye var

Hedeflerinde Türkiye var
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.