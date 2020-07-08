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Yaşam

Doğu Anadolu'daki 4 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

AA08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:52 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 09:52
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava sabah az bulutlu, ilerleyen saatlerde parçalı bulutlu olacak.

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da öğleden sonra aralıklı ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar farklı yönlerden hafif, zaman zaman batıdan orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ağrı ve Ardahan'da 13, Kars ve Erzurum'da 14, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıklar ise Iğdır'da 37, Tunceli 35, Erzincan'da 32, Erzurum ve Ağrı'da 30, Ardahan ve Kars'ta 27 derece olacak.

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