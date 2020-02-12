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Yaşam

Doğu Anadolu'daki 5 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde kar yağışı etkisini sürdürecek.

AA12.02.2020  10:11 - Güncelleme: 12.02.2020  10:11

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir süredir aralıklı kar yağışının görüldüğü bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabahtan itibaren Erzincan, öğle saatlerinden sonra ise Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde kar yağışı etkisini sürdürecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 22, Ardahan'da 19, Kars'ta 17, Erzurum'da 16, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Tunceli'de 1, Ardahan'da 3, Kars'ta 4, Erzurum'da 6, Ağrı'da 8 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunması dolayısıyla vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

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