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Doğu Ekspresi’nin en güzel kareleri

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yer alacağı, “Tam O An” Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması için başvurular başladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışma, fotoğraf sanatı yoluyla ülke tanıtımına katkıda bulunmak amacını taşıyor. İkincisi bu yıl düzenlenecek yarışmada, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya 18 yaşından büyük amatör veya profesyonel fotoğraf meraklıları katılabilecek. Jüri tarafından belirlenecek 40 fotoğraf, Ankara’da sergilenecek. Başvuru ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, “www.tfsf.org.tr” ile “www.tcddtasimacilik.gov.tr” adreslerinden ulaşılabilecek. Yarışmaya 21 Haziran’a kadar başvurulabilecek. 

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