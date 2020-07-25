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Yaşam

Doğu'da 3 il için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji tarafından Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 3 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:16 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:16
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, kuzey kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 11, Kars'ta 12, Erzurum'da 15, Ağrı'da 16, Erzincan ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 37, Iğdır'da 35, Ağrı'da 33, Erzurum'da 32, Kars'ta 30, Ardahan'da 26 derece olması öngörülüyor.

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