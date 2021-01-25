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Yaşam

Doğu'da 4 il için çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesindeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için kuvvetli buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 10:35 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:35
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığında bir değişikliğin olmayacağı bölgede rüzgar, kuzey ve doğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 4, Hakkari ve Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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