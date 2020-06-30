AA 30 Haziran 2020 Salı 10:54 - Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:55

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu olması, öğle saatlerinden sonra ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 8, Ağrı'da 10, Erzurum'da 11, Iğdır'da 17 ve Erzincan'da 18 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 32, Erzincan'da 30, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Kars'ta 24, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.