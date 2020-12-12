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Yaşam

Doktorlar hamile kadına araçta doğum yaptırdı

İstanbul Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı.

DHA12 Aralık 2020 Cumartesi 10:36 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 10:36
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Sancaktepe'de hamile kadın hastane kapısında araçta doğum yaptı, sancıları tuttuğu için eşi tarafından hastaneye götürülen hamile kadın, inemeyince gelen doktorlar tarafından hastane kapısında araçta doğum yaptırıldı.

Olay, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Adı öğrenilemeyen kadın, doğum sancıları tutunca eşi tarafından araçla hastaneye doğru yola çıktı. Hastanenin önüne geldikleri sırada kadın araçtan inemedi. Bunun üzerine hastaneden çıkarak gelen doktorlar, kadına araçta doğum yaptırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadın ile bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık çalışanlarının koşuşturmaları ve bebeği kucaklayarak hastaneye götürmeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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