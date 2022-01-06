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Yaşam

Doktorları hayrete düşürdü! 3 kilogramlık tümör çıktı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat olan bir kişinin böbreğinden 15 santimetre çapında ve 3 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı.

IHA6 Ocak 2022 Perşembe 12:21 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 12:21
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behram köyünde yaşayan 68 yaşındaki Fatma Koç, ağrı ve idrarda kanama şikâyetiyle Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği'ne başvurdu. Op. Dr. Mahir Seyrek tarafından muayene edilen hastanın böbreğinde tümör olduğu tespit edildi. Op. Dr. Mahir Seyrek ile Opr. Dr. Ali Turunç tarafından ameliyata alınan Fatma Koç'un böbreğinden 15 santimetre genişliğinde ve 3 kilogram ağırlığında tümör çıkarıldı. 3 saat süren başarılı operasyonun ardından hasta, bir hafta boyunca tedavi ve müşahede altında tutulduktan sonra, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

  • Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
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