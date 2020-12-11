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Yaşam

Dolmuş şoförüne pandemi cezası

Fazla yolcu taşıyan dolmuş şoförüne pandemi denetiminde para cezası.

DHA11 Aralık 2020 Cuma 18:32 - Güncelleme: 11 Aralık 2020 Cuma 18:32
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İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Durdurulan bir dolmuş şoförüne, 7 fazla yolcu nedeniyle para cezası uygulandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüs, taksi, minibüs ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, sürücülerin evrak kontrolleri yapılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Karşıyaka ilçesi Yeni Girne Bulvarı'nda yapılan denetimde durdurulan bir yolcu dolmuşunda, pandemi nedeniyle olması gereken yolcu sayısından 7 fazla kişinin olduğu belirlendi. Bunun üzerine fazla yolcular tek tek araçtan indirildi. Dolmuş şoförüne ise Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 3 bin 150 lira toplam para cezası kesildi. Öte yandan denetimde durdurulan toplu taşıma şoförleri yapılan kontrolleri olumlu buldu.

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