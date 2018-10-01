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Down sendromlu gençlerle buluştu 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Tebessüm Kahvesi’ni ziyaret ederek, down sendromlu gençlerle yakından ilgilendi.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Üsküdar’da bulunan Tebessüm Kahvesi’ni ziyaret etti. Bakan Selçuk’u Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile down sendromlu personeller karşıladı. Down sendromlu gençlerle sohbet eden Bakan Selçuk, işletme hakkında bilgiler aldı. 

MANGALA OYNADI

Tebessüm Kahvesi’nde yaklaşık bir saat kalan Selçuk, down sendromlu gençler ile mangala da oynadı. Bakan Selçuk’un ziyareti sırasında şarkı söyleyen down sendromlu gençler renkli görüntüler oluşturdu. Down sendromlu çalışanlar, Bakan Zümrüt’ün kendilerini ziyaret etmesine çok sevindiklerini söylediler. Ziyarette Bakan Selçuk’a mangala ile saray sultanları bebekleri hediye edildi.

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