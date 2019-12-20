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Yaşam

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 20 Aralık kim elendi?

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 20 Aralık kim elendi? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda takipçileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için birbirleri ile yarışıyorlar. Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda haftanın finaline dair tüm detaylar haberimizde..

20.12.2019  14:22 - Güncelleme: 20.12.2019  14:22
Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Tüm Doya Doya Moda takipçileri Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 20 Aralık kim elendi? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için yarışıyorlar. Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda'da haftanın finaline dair tüm merak edilenlere haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler.. 
 
DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ KİM OLDU? 
Doya Doya Moda birincisi henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 
DOYA DOYA MODA 20 ARALIK KİM ELENDİ? 
Doya Doya Moda 20 Aralık bölümünde final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda'da elenen isim de henüz açıklanmadı. 
 
 
DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?
Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.
 
Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak. 
 
“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.  
 
DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER? 
1- Emel Başkan
2- Ecenur Sarıhan
3- Miraç Tortullu
4- Su Baher
5- Ferda Nur Başaran
6- Sündüz Durmaz
7- İzel Şener

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