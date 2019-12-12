Doya Doya Moda takipçileri her gün ekran başına kilitleniyor. Tüm izleyiciler Doya Doya Moda Ferda Nur kimdir? Doya Doya Moda Ferda Nur Başaran kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşan 'Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olarak karşımıza çıkıyor. Doya Doya Moda Ferda Nur'a dair tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DOYA DOYA MODA FERDA NUR KİMDİR?

Doya Doya Moda yarışmacısı Ferda Nur Başaran, eğlenceli bir o kadar da dişli yarışmacılardna. Doya Doya Moda yarışmacısı Ferda Nur Başaran, 23 yaşında. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.