Doya Doya Moda yarışmasında bugün final heyecanı yaşanıyor. Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda 6 Aralık haftanın birincisi kim? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Doya Doya Moda'nın jüri koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Doya Doya Moda'da 42 beden ve üzeri 7 yarışmacı günün en iyi kombinini yapmak için yarışıyor. En iyi kombini yapan yarışmacı haftanın birincisi olacak. Doya Doya Moda haftanın finaline dair tüm detaylar haberimizde..

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bugün eleme heyecanı yaşanacak. Doya Doya Moda'da kimin elendiği henüz belli olmadı.

DOYA DOYA MODA 6 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda 6 Aralık haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Doya Doya Moda haftanın birincisi belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

DOYA DOYA MODA FORMATI NE?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.

Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.

DOYA DOYA MODA YARIŞMACILARI KİMLER?

EDANUR DEMİR KİMDİR?

Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Edanur Demir, Yaprak Sultan Uzanmaz'ın elenmesinin ardından yarışmaya dahil oldu. 21 yaşında olan Edanur, Gazi Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği okuyor.

EMEL BAŞKAN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu belirterek rakiplerine hiç şans tanımadı.

MİRAÇ TORTULLU KİMDİR?

35 yaşındaki Miraç Tortullu aslen Giresunlu. Evli ve ev hanımı olan Miraç Tortullu 105 kilo 48 beden giyiyor. Moda için doğdum moda için yaşarım diyen Miraç Tortullu bir hayli iddialı..

SU BAHER KİMDİR?

21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. 1 senedir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyen Su Baher, Doya Doya Moda'nın dikkat çeken isimlerinden

FERDA NUR BAŞARAN KİMDİR?

23 yaşındaki Ferda Nur Başaran, büyük beden modellik yapıyor. Eğlenceli bir o kadar da dişli. 94 kilo olan Ferda Nur, 46 beden giyiyor.

BEYZA YILMAZ KİMDİR?

Haber spikeri olan Beyza Yılmaz 35 yaşında. 96 kilo olan Beyza Yılmaz 46 beden giyiyor.

SÜNDÜZ DURMAZ KİMDİR?

28 yaşındaki Sündüz Durmaz aslen Cezayirli. Evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. 44 bedende olan yarışmacı 84 kilo.