30.12.2019 14:56 - Güncelleme: 30.12.2019 14:56

Doya Doya Moda Merve Karabul kimdir? Merve Karabul kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları tüm Doya Doya Moda izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Doya Doya Moda'ya aynı puana sahip olan İzel ve Miraç veda etmişti. Bu hafta 2 isim yarışmaya dahil oldu. Doya Doya Moda yeni yarışmacılarından biri olan Merve Karabul hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler...





DOYA DOYA MODA MERVE KARABUL KİMDİR?

Merve Karabul, 32 yaşında. İstanbul Üsküdar'da yaşıyor. Protez tırnak uzmanı olarak çalışıyor. Merve Karabul 1,68 boyuda, 44 beden. Moda ile iç içe yaşayan Merve Karabul aynı zamanda kedilerle ve sokak hayvanlarıyla ilgilenmekten hoşlanıyor.





DOYA DOYA MODA FORMATI NEDİR?

Kilolu ve büyük bedene sahip 7 kadının, moda alanında kendini en iyi ifade eden yarışmacı olarak mücadele vereceği Doya Doya Moda'nın jüri üyeleri ise Gülşah Saraçoğlu, Banu Noyan, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez olacak.





Hem ekran başındakilerin hem de yarışmacıların moda ile ilgili tüm detayları öğreneceği yarışmada büyük heyecan yaşanacak.





“Doya Doya Moda “hafta içi her gün TV8’de.





DOYA DOYA MODA HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLER?

Emel Başkan

Ahsen Perkitli

Su Baher

Merve

Ferda Nur Başaran

Sündüz Durmaz

Yaren Medin