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Yaşam

Dron ile görüntülendi: İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası

Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Görüntü karşısında hayrete düşen vatandaşlar, denizanalarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söylerken sahili beyaza bürüyen denizanaları dron ile görüntülendi.

IHA4 Ocak 2023 Çarşamba 09:36 - Güncelleme:
Dron ile görüntülendi: İstanbul Boğazı'nda deniz anası istilası
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İstanbul Boğazı deniz anası istilasıyla karşıya karşıya kaldı. Sarıyer sahili büyüklü küçüklü deniz analarıyla beyaza büründü. Yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridi deniz analarıyla kaplandı. Sahildeki deniz anaları görenleri hayrete düşürdü. Çevre sakinleri denizanalarının denizdeki yoğun kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söyledi. Sahili beyaza bürüyen denizanaları havadan görüntülendi.

Sahile gezmeye gelen Kemal Boz, "Sahiller pislik dolu ama deniz anaları neden geliyor onu bilmiyorum. Yalnız denizi değil, bütün çevremizi temiz tutmalıyız' dedi.

Sahilde yürüyüş yapan Süheyla Türkyılmaz ise, "Herhalde pislikten oluyor. Yürüyüş yaparken kaç defa temizlediklerini gördüm ama bu temizlemekle bitecek iş değil' diye konuştu.

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