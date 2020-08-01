Düdüklü tencerede kavurma nasıl yapılır? Düdüklüde kurban kavurması tarifi

01 Ağustos 2020 Cumartesi 17:26 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 17:26

Kurban Bayramında internet ortamında Düdüklü tencerede kavurma nasıl yapılır? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Düdüklü tencerede yapılan et, normal tencerede pişen kavurmadan daha kısa sürede ve kendi suyu ile lezzetini kaybetmeden pişmektedir. Düdüklüde kurban kavurması tarifini haberimizde derledik.

Biber, soğan ve baharatlarla hazırlanan et kavurma, bu bayram da bayram sofralarınızı şenlendirecek. Eve gelen bayram misafirler için özenle hazırlanan kavurmayı pilav ve ayran eşliğinde de servis edebilirsiniz.Düdüklü tencerede yapılan kurban kavurması, etin çok daha kısa sürede pişmesini sağlar. Peki Düdüklü tencerede kavurma nasıl yapılır? İşte, Düdüklüde kurban kavurması tarifi...

MALZEMELER:

1 kilogram dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

2 yşil biber, arzuya göre 1 kırmızı kapya biber eklenebilir.

Kekik, karabiber ve kimyon

Bir miktar sıvı yağ veya kurbanın iç yağı

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak düdüklü tencereye bir miktar iç yağı veya sıvı yağ konulur. Yüksek ateşte eriyen yağda et mühürlenir. Et mühürlendikten sonra üzerine 1 çay bardağı kadar soğuk su koyulur. Düdüklüde kurban kavurması pişirirken ocağın en küçük gözünde en kısık ateşte pişirmek daha güzel sonuç almanızı sağlayacaktır. Kapağı kapatılan Düdüklü tencerede kavurmayı kısık ateşte 40 dakika pişirin. Altını kapattığınız düdüklüde kavurmanın buharı çıkana kadar bir süre ağzı kapalı biçimde bekletilir. Düdüklü tencerede pişmiş olan kurban kavurması kendi suyunu salmış olacaktır.

Orta büyüklükteki bir tavanın içerisine önce yağ, daha sonra ince doğranmış soğan koyulur, bir süre soğan ölüştükten sonra doğranmış biber eklenir. Soğan ve biberi 3-5 dakika kadar kavurduktan sonra etler eklenir. Ocağın altı açılır ve baharatlar ilave edilerek karıştırılır.

Tavadaki etlerin üzerine bir miktar düdüklü tenceredeki suyundan koyun. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin. Tuzunu ekleyin. Etler suyunu çektiğinde düdüklüde kurban kavurması yemeye hazır hale gelecektir. Düdüklü tencerede pişen kavurmayı yanında ayran veya kola ile servis edebilirsiniz.