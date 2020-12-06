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Yaşam

Düdüklü tencereye sıkışan bebeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

'in Ürgüp ilçesinde düdüklü tencereye sıkışan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA06 Aralık 2020 Pazar 23:12 - Güncelleme: 06 Aralık 2020 Pazar 23:12
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Olay, akşam saatlerinde Ürgüp ilçesinde meydana geldi. Anne Z.Ö. akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö. yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.’nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı. Y.Ö.’yü sıkıştığı yerden çıkaramayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.’yü kurtardı. Y.Ö.’nün ailesi yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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