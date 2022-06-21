Düğün sonrası 'çeyrek altın' kavgasında eşi vurdu

Olay, önceki gün akşam saatlerinde, Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Kandıra ilçesinde düğüne katılan Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Karşı tarafın 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?' demesi üzerine tartışma yaşandı. Araya girenler, tarafları ayırdı. Daha sonra Şencan ailesinin evinin önünde buluşan taraflar, konuşmaya başladı. İki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Silahın ateşlenmesi sonucu Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin vuruldu. Ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Gülten Şencan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavga sırasında arada kalan Gülten Şencan'ı öldüren merminin, eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıktığını belirledi. Gözaltına alınan Yılmaz Şencan ile oğlu H.Ş. adliyeye sevk edildi. Yılmaz Şencan tutuklanırken, oğlu ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gülten Şencan'ın cenazesi bugün Körfez Esentepe Mahallesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verildi.