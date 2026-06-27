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Yaşam

Düğünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü: Ortalık savaş alanına döndü, damat bayıldı

Bolu'da geçtiğimiz gün bir düğün salonunda iki ailenin birbirine girdiği ve polis ekiplerinin müdahalesiyle son bulan meydan kavgasının nedeni ortaya çıktı. Kavganın, gelinin bir arkadaşının pistte oynamasına damadın arkadaşının laf atması üzerine başladığı öğrenildi. Çıkan arbedede 2 kişi yaralanırken, gelin ve damadın karışmadığı olaylar sırasında büyük şok yaşayan damat fenalaşarak bayıldı.

IHA27 Haziran 2026 Cumartesi 11:52 - Güncelleme:
Düğünde başlayan tartışma kavgaya dönüştü: Ortalık savaş alanına döndü, damat bayıldı
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Olay, geçtiğimiz gün saat 23.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği, davetlilerin güçlükle ayrıldığı kavganın detayları netleşti. İddiaya göre, düğün merasimi sırasında gelinin bir arkadaşı pistte oynarken, damadın bir arkadaşı oyun havası oynayışına tepki göstererek laf attı. Taraflar arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede gelin ve damadın arkadaşlarının da olaya dahil olmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü.

DAMAT BAYGINLIK GEÇİRDİ

İki tarafın arkadaşlarının birbirini darp ettiği ve ortalığın savaş alanına döndüğü olaylara gelin ve damadın müdahil olmadığı öğrenildi. Ancak en mutlu günlerinde iki tarafın birbirine girdiğini gören ve büyük stres yaşayan damat, çıkan arbede sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Kavgada darp edilerek yaralanan 2 kişi ile baygınlık geçiren damada ilk müdahale, ihbar üzerine salona gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların ve damadın sağlık durumlarının iyi olduğu, taburcu edildikleri öğrenildi. Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan vatandaşların ifadeleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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