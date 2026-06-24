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Yaşam

Düğüne iki gün kala acı olay: Uzman çavuşun ölümü yürekleri dağladı

Görev yaptığı Ağrı'dan düğün hazırlığı için memleketi Osmaniye'ye dönen jandarma uzman çavuş Ali Akçay, Sumbas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Düğüne iki gün kala acı olay: Uzman çavuşun ölümü yürekleri dağladı
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Alibeyli köyündeki yolda Akçay'ın (23) kullandığı 06 FVC 247 plakalı otomobil ile Y.K. idaresindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Akçay ve Y.K, sağlık personelince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Akçay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Ali Akçay'ın, 26 Haziran'da nişanlısıyla yapacağı düğün için izne ayrılıp memleketine döndüğü öğrenildi.

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