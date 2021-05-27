Düğünlerine 5 gün kala pandemi nedeniyle sınır kapıları kapandı, bir yıl sonra kavuştular

DHA 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 15:14

Rizeli Resul Çakır çay toplamak için ülkeye gelen Azerbaycanlı Gulyanak Yekayeva'ya aşık oldu. Evlilik kararı alan ikili için 12 Mart 2020'de Azerbaycan'ın Balaken kentinde nişan ve kına gecesi yapıldı. Kına gecesinin ardından damat, annesi Gülhan, babası Hasan ve akrabaları Mustafa Çakır ile Türkiye'ye dönmek için yola çıktı. Ancak dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle Azerbaycan-Gürcistan ve Gürcistan-Türkiye sınır kapıları tedbir amacıyla kapatılınca aile, geri dönemedi.

KENDİ DÖNDÜ, NİŞANLISI KALDI

Rize'de, 25 Mart 2020'de yapılması planlanan düğünü de erteleyen aile, 2 ay boyunca Azerbaycan'da kiraladıkları evde kaldı. Azerbaycan'dan tahliye edilerek uçakla geçen yıl mayıs ayında Türkiye'ye getirilen aile Malatya'da 14 gün karantinada tutuldu. Çakır ailesi karantina süresinin ardından memleketleri Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine döndü. Gulyana Yekayeva ise ülkesinde kaldı.

BAKANLIKLAR DEVREYE GİRDİ

Pandemide sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Yekayeva da Türkiye'ye gelemedi. Ailelerin başvurusu üzerine Türk ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlıkları devreye girdi, Yekayeva alınan izinle önceki gün Türkiye'ye geldi. Resul Çakır ile Gulyanak Yekayeva'nın erteledikleri nikahı Rize'de kıyıldı. Çiftin nikah şahitliklerini Vali Kemal Çeber ile eşi Neslihan Çeber yaptı.

'YENİDEN KAVUŞTUK'

Türkiye'ye çay toplamak için geldiğinde Resul Çakır ile tanıştığını anlatan Gulyanak Yekayeva "Sonra aşık olduk ve evlenmeye karar verdik Azerbaycan'da kına gecesini yaptık, ertesi gün pandemi dolayısıyla sınırlar kapatıldı. Resul Türkiye'ye döndü ama ben Azerbaycan'da kalmıştım 1 yıl sonra nihayet işlemler halledildi nikahımızı kıydık ve birbirimize yeniden kavuştuk, çok mutluyuz" dedi.

'SINIR KAPANINCA HER ŞEY YARIM KALDI"

Kına için Azerbaycan'a gittiklerini ve bir süre burada kaldıklarını anlatan Resul Çakır, "1 yıl önce nikahımızı yapmak için Azerbaycan'a gittik. Kına gecemizi yaptım ertesi gün pandemi dolayısıyla sınırlar kapanınca her şey yarım kaldı. Biz işlemleri yaptık 2 ay sonra Türkiye'ye geri geldik ama eşim gelemedi. Yetkililere durumu anlattık. Bize yardımcı oldular gerekli irtibatları sağladılar ve 1 yıl sonra eşim nihayet Türkiye'ye gelebildi, nikahımızı kıydık çok mutluyuz" diye konuştu.