27 Ağustos 2025 Çarşamba
  • Düğünü cenazesi oldu! Yenge yanlışlıkla damadı öldürdü
Yaşam

Düğünü cenazesi oldu! Yenge yanlışlıkla damadı öldürdü

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düğün merasiminin ardından rastgele ateş açılması sonucu yaralanan damat, hastanede hayatını kaybetti. Damadın yengesi, silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA27 Ağustos 2025 Çarşamba 12:05 - Güncelleme:
Turpçu köyünde dün yapılan düğün merasiminin ardından gelin ve damat evlerine uğurlanırken silahla rastgele ateş açılması sonucu damat Ali K. (23) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali K, sabaha karşı hayatını kaybetti.

Damadın yengesi F.K. (47), silahla rastgele ateş ettiği iddiasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

F.K'nin evinin bahçesinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

