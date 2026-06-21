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Yaşam

Düğünü kana buladı: 1 çocuk öldü! Dehşetin nedeni ''istek parça'' çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir düğünde 'istek şarkı'nın çalınmamasına öfkelenen şahıs dehşet saçtı. Eve gidip aldığı pompalı tüfekle kalabalığın arasına rastgele ateş açan şahsın silahından çıkan saçmalar, 12 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

IHA21 Haziran 2026 Pazar 09:33 - Güncelleme:
Düğünü kana buladı: 1 çocuk öldü! Dehşetin nedeni ''istek parça'' çıktı
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Olay, dün saat 23.45 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde düzenlenen düğün merasiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne katılan E.D. (43) isimli şahıs, orkestradan bir parça çalmasını talep etti. 'İstek parça'nın çalınmamasına sinirlenerek müzisyenlerle ve çevredekilerle tartışan E.D., hışımla düğün alanından ayrılarak evine gitti.

POMPALI TÜFEKLE GERİ DÖNDÜ

Kısa süre sonra elinde pompalı tüfekle okul bahçesine geri dönen gözü dönmüş şahıs, hedef gözetmeksizin düğün kalabalığının üzerine rastgele ateş açmaya başladı. Panik ve çığlıkların birbirine karıştığı olayda, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ayaz Çimen (12) ve H.B. (30) ağır yaralanırken, Ü.D. (45), O.Ö. (72) ve H.Ö. (22) ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 12 yaşındaki Ayaz Çimen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun acı haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SİLAHIYLA BİRLİKTE ORMANDA YAKALANDI

Bir istek şarkı uğruna düğün yerini kan gölüne çeviren ve olayın ardından elindeki suç aletiyle birlikte gecenin karanlığından faydalanarak ormanlık alana kaçan şüpheli E.D.'yi yakalamak için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan ısrarlı takip ve operasyon sonucunda şüpheli E.D., saklandığı ormanlık alanda av tüfeği ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı adli soruşturma sürüyor.

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