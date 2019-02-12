Dumlupınar faciası film oluyor

Dumlupınar denizaltısının 1953 yılında batması sonucu 81 kişinin yaşamını yitirdiği olayın dramatik öyküsünü konu alan filmin yapımcılığını LA Türk Film Festivali Kurucusu ve SAN Medyanın sahibi Necmettin Sancak, senaryo yazımını ve proje tasarımını Seda Demirtaş üstlendi. Yönetmenliğini usta isim Ömer Faruk Sorak’ın yapacağı filmin ön hazırlık sürecine başlandı. Senaryo yazımı 2014’de başlayan ve 5 yıllık geniş çaplı çalışma sonucunda tasarlanan projenin, yapım ortağı ve dağıtımcısı TME ve SAN Medya Film, eserin ön hazırlık sürecini titizlikle sürdürüyor.