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Yaşam

Dün akşamdan beri kayıptı! Fatma İrem'den güzel haber

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya, jandarma tarafından bulunarak Ailesine teslim edildi.

İHA21 Haziran 2026 Pazar 13:07 - Güncelleme:
Dün akşamdan beri kayıptı! Fatma İrem'den güzel haber
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Manavgat'ta dün saat 18.00 sıralarında çalıştığı işlerinden ayrılan, Ulukapı Mahallesi'ndeki ikametine gelmemesi üzerine annesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan 15 yaşındaki Fatma İrem Kaya'nın bulunabilmesi için Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu tarafından çalışma başlatıldı.

JASAT ve Emniyet birileriyle koordineli çalışmanın yanında sosyal medya ve basın yayın organlarının desteği, Pars, Bilge ve Dedektif programlarından faydalanılarak kayıp kız bulunarak ailesine teslim edildi.

  • Fatma İrem Kaya
  • Manavgat
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