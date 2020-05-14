Dün Çiftçiler Günü kutlama mesajları burada! En güzel çiftçiler günü mesajları ve sözleri

14 Mayıs 2020 Perşembe 12:05 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 12:05

Dünya çiftçiler günü sayesinde ürün yetiştiren emekçi çiftçiler hatırlanıyor. Siz de tanıdığınız çiftçi yakınlarınızın Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak onu mutlu edebilirsiniz. En güzel çiftçiler Günü mesajları ve sözlerini sizler için haberimizde derledik. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajlarını sevdiklerinize Mesaj olarak, Whatsapp'tan veya Facebook üzerinden gönderebilirsiniz. Dünya Çiftçiler Günü için En güzel çiftçiler Günü kutlama mesajları ve sözleri…

14 MAYIS DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ MESAJLARI

*Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren , emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Emekleriyle tarım eko sistemini ayakta tutan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun…

*Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

*Tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadın çiftçilerimizin, Dünya Çiftçiler Günü’nü tebrik ediyorum.

*Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar, ülkemizin fedakâr üretici kadınlarının ekonomik ve sosyal alanda daha ileri seviye de yer almasını dilerim.

*Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun. Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi kadınlarımızın yanındayız…

* Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

* Üretimin her aşamasında aktif olarak durmadan çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

* Tarladan mutfağa dokunduğu her şeye değer çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

* Tarımsal üretimin sürekliliğin sağlanmasında başı çeken kadınlar adına adanmış bir gün olan Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

* Her zaman üreten ve çalışan tüm emekçi çiftçilerimizin yanındayız.Yuvası için vatanı için çalışan tüm çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

* Elinin değdiği her şeyi güzelleştiren , emeğini üretime geçiren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

* Emekleriyle toprağı yoğuran çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun.

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü merkezi Paris'te bulunan 61 ülkeden 90'ın üstünde çiftçi örgütünü temsil eden Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından ilan edilmiş bir gündür. IFAP'ın 14 Mayıs 1984 yılında Hindistan'da yapılan Genel Kurulunda, Çiftçilik mesleğine ve sorunlarına tüm dünyada farkındalığı artırmak amacıyla 14 Mayısın Dünya Çiftçiler günü olarak kutlanması teklif edilmiş ve kabul edilmiştir. Ülkemizde ise Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, gazete, radyo ve televizyon gibi yayın organlarında ve okullarda, güç şartlar altında çalışan çiftçilerin ekonomiye olan katkısının ve hızla artan dünya nüfusuna karşı en temel ihtiyaç olan gıda üretiminin önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.

ÇİFTÇİLER SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de koronavirüs salgınından dolayı hafta sonları ve resmi tatillerde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, tarımsal ve hayvansal faaliyetlerde bulunan çiftçilerin, üreticilerin ve gıda sektörünün sokağa çıkma yasağından muaf tutulan gruba dahil edildiğini duyurdu.