Dünya Çocuk Günü nedir? 1 Ekim Dünya Çocuk Günü ile ilgili sözler haberimizde!

Dünya Çocuk Günü nedir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. 1 Ekim Dünya Çocuk Günü ile ilgili sözler haberimizde yer alıyor. Dünya Çocuk Günü 1925 yılında Dünya Konferansının ardından gündeme gelmiş, Uluslararası Çocuk Günü'dür. Her ülkede farklı zamanlarda kutlanan Dünya Çocuk Günü Türkiye'de 1 Ekim'de kutlanıyor. 193 ülke tarafından onaylanan Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, kanunen çocukların sahip olduğu sağlık, eğitim, barınma gibi hakların tanımlanmasına olanak sağlamıştır. 1 Ekim Dünya Çocuk Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NEDİR?

Dünya Çocuk Günü 1925 yılında Dünya Konferansının ardından gündeme gelmiş, Uluslararası Çocuk Günü'dür. Her ülkede farklı zamanlarda kutlanan Dünya Çocuk Günü Türkiye'de 1 Ekim'de kutlanıyor.

DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Uluslararası Çocuk Günü fikri, 1925 yılında Cenevre’de yapılan Çocukların Refahı için Dünya Konferansı'ndan sonra doğmuştur. 54 ülke katılımıyla gerçekleşen Konferans’ta Çocukların Korunmasına Dair Cenevre Bildirgesi kabul edilmiştir. Dünya Çocuk Günü adıyla çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.

Dünya üzerinde birçok çocuk ya savaş ortasında ya da açlık sınırında yaşamını sürdürmektedir. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir.

1 EKİM DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER!

Çocuğa verilebilecek en güzel şey zamandır.

Çocuklar yağmura benzer. Onları bir kaba koymaya çalışmayın. Toprak olun.

Çocukların karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz.

Çocuk büyütürken evi temiz tutmak, kar hâlâ yağarken kapının önünü temizlemek gibidir.

Çocukların nasihata değil, iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

Çocuk, yuvanın mutluluğudur.

Çocuk, ulusun en kutsal varlığıdır.

Çocuğuna değer veren uluslar ölmez.

Bugünün çocuğu, yarının büyüğüdür.

Çocuk bugünün yarını, yarının umududur.

Çocuklar yeni dökülmüş beton gibidirler. Ne geçse iz yapar.

Bir babanın çocuklarına yapabileceği en büyük yardım, annelerini sevmektir.

Çocukların nasihatten çok, iyi örneklere ihtiyacı vardır.