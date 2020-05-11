Dünya engelliler haftası şiirleri! Engelliler haftası için kısa ve duygusal şiirler

11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:55 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 15:55

Dünya engelliler haftası şiirleri araştırılıyor. Her yıl Dünya engelliler haftasında engelli vatandaşlarımız ile empati kurabilmek adına etkinlikler düzenleniyor. Dünya engelliler haftası şiirleri ve mesajları yoğun olarak araştırılıyor. Siz de sevdiklerinize ve sosyal medya hesaplarınızdan Dünya engelliler haftası kısa şiirlerini paylaşarak farkındalık oluşturabilirsiniz. Vatandaşlar 'Dünya engelliler haftası ne zaman? 'Dünya engelliler haftası sözleri, mesajları ve şiirleri' şeklinde aramalar yapıyor. Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Dünya Engelliler Haftası için duygusal kısa şiirler haberimizde.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

Bu hafta tüm dünya ile birlikte engelliler haftasını kutluyoruz. Engelliler haftası 10 Mayıs'ta başladı 16 Mayıs'a kadar devam edecek.

ENGEL NEDİR?

Anatomik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal bozukluklar sonucunda bireyin etkinliklerinde kalici azalma ya da kayiptir.

ENGELLİ KİME DENİR?

Engelli birey, dogum öncesi veya dogum sonrasi çesitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kayba ugramasi nedeniyle toplumsal yasama uyum saglamada ve günlük gereksinimleri karsilamada güçlükleri olan bireyi ifade etmektedir.

ENGEL TÜRLERİ NELERDİR?

• Görme Engelliler

• Konusma Engelliler

• Isitme Engelliler• Ortopedik Engelliler

• Sürekli Hastaligi Olanlar

• Zihinsel Engelliler

• Klinik Bakima Ihtiyaç Duyanlar

• Duygusal, Sosyal ve Ruhsal Sorunu Olanlar.

ENGELLİLER HAFTASI ŞİİRLERİ

Engelliyim ne olmuş? şiiri

Engelliyim ne olmuş?

Bende insanım bende bir canlıyım.

Bizim acınacak üzülecek bir yanımız yok.

Sadece biraz aşamayacağımız engellerimiz var.

Canım acıyor çünkü herkes bana bakıp bakıp gülüyor,

Biz hiç istemez miyiz sanıyorsun?

Bizim de umutlarımız var koşmak, duymak, yürümek, diye.

Ama elimizde değil aşamayız biz bir kere.

Kolay mı sanıyorsun hayatımı ?

Zorlukları hiçe saymak.

Unutmak, yeniden adlandırmak.

Her şeyi kolay mı sanıyorsun?

Sen Engelli Olsaydın Şiiri

Sen engelli olsaydın

Kader sana ansızın indirseydi tokadı

Ömrünün baharında sararıp ta solsaydın

Bir anda uçup gitse dizlerinin takatı

Böyle mi düşünürdün sen engelli olsaydın





Tanrım sana bu güzel elleri vermeseydi

Masmavi gökyüzünü gözlerin görmeseydi

Dünyada olanlara aklın hiç ermeseydi

Böyle mi düşünürdün sen engelli olsaydın





Candan sevdiğin biri bu hale düşse idi

Belki sana bir ibret belki bir hisse idi

Felek sana müebbet bir ceza kesse idi

Böyle mi düşünürdün sen engelli olsaydın





Kutsaldır özürlüye vereceğin her emek

Ona nasılsın deyip yüzüne gülümsemek

İnsana yakışır mı ondan bana ne demek

Böyle mi düşünürdün sen engelli olsaydın





Neden hor görüyorsun tanrı verdiği canı

Belki onunda vardır senden üstün bir yanı

Asla dilemem ama Allah korusun hani

Böyle mi düşünürdün sen engelli olsaydın





Gelin bu insanlara artık sahip çıkalım

Çevresine örülmüş duvarları yıkalım

Vicdanına danışıp bir hesap yap bakalım

Böyle mi düşünürdün sen engelli olsaydın



Engelliye, farklı davranmalım şiiri

Kendimizi sağlam kalır sanıp da,

Engelliye, farklı davranmayalım;

Hüsnükuruntuya, pek aldanıp da

Engelliye, farklı davranmayalım.





Hiç kimse, istekle engelli olmaz,

Alın yazısı bu, diyelim biraz;

Yarın, biz oluruz; hiç belli olmaz

Engelliye, farklı davranmayalım.





Engelli, toplumda; denk tutulmalı,

Ona, farklı gözle; bakılmamalı;

İş verip, toplumla kaynaştırmalı

Engelliye, farklı davranmamalı.





Her engellimizi, tam eğitelim,

Ondaki yetiyi, geliştirelim;

Sağlam yurttaş gibi, görev verelim

Engelliye, farklı davranmayalım.





Engellilerimiz, hiç el açmasın,

Başkalarına hiç, muhtaç olmasın;

Emekleriyle hep, mutlu yaşasın

Engelliye, farklı davranmayalım…



Naim Yalnız





***

ENGELLİLER İÇİN

Yaşamalı diyorum,

Herkes insancasına.

Başta engelliler gelir,

Düşünenin aklına.

Fabrikada iş verin,

Gözleri görmeyene.

O da ekmek götürsün

Akşamları evine.

Sağlıklı olmak için,

Toplumca öğrenmeli.

Yaşama değerini,

İnsana göstermeli.

Engelliler Haftası

Gücünüz yerindeyse,

Sağlıklıysa başınız,

Bir engelli görürseniz,

Sevgiyle yaklaşınız.

İnan kimse istemez,

Eksik olsun bir yeri.

Sağlamsan yavrum şükret,

Değerlendir günleri.

Engelli kardeşlerim,

Asla üzülmeyiniz.

Hayat herkese güzel,

Bizlerse sizinleyiz.

Mehmet ŞAHİN

***

BEN ÖZÜRLÜYÜM ARKADAŞ

Bu gün özürlü günü,

Dağıldı ortalıklar.

İşte doğdu yeniden güneş,

Ben özürlüyüm arkadaş.





Bugün bitiyor satırlar,

Yaktın beni arkadaş.

Geldi günüm,

Ben özürlüyüm arkadaş.



Elif Perçin



***

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.