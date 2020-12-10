10 Aralık 2020 Perşembe 13:24 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 13:24

Dünya insan hakları günü sözleri ve mesajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. 1948 yılından itibaren kutlanmaya başlanan bugün Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan İnsan Hakları Günü, bu yıl ırk, renk, din, cinsiyet, dilden bağımsız olarak herkesin sahip olduğu ayrılmaz hakların ilan edilmiştir. Bu kapsamda Dünya insan hakları günü görselleri sosyal medyada paylaşılıyor. İşte Dünya insan hakları günü sözleri ve mesajları ve bugüne özel görseller.

2. Dünya Savaşı’nın ağır koşullarının ardından ortaya çıkan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni pek çok ülkenin kabul etmesiyle dünyanı genelinde 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlanıyor. İşte Dünya insan hakları günü görselleri ve Dünya insan hakları günü sözleri

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÖRSELLERİ VE MESAJLARI

En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hepimizi güçlendirir. İnsan hakları günü kutlu olsun.

İnsan hakları her gün hepimiz için geçerlidir. Gün, bugündür.

Paylaşılan insanlığımız bu evrensel değerlere dayanmaktadır.

Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

-Kişisel hürriyetler kutsaldır. Eşitlik, adalet ve özgürlük, şiddeti önler ve barışı sürdürür.

-İnsanları sevmeyi öğrenmek, gerçek mutluluktur.

-Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.

-Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür.

-Gerçek olan tek yarış İnsanlık yarışı.

-En büyük sevgi, insanlık sevgisidir

-İnsan, insanın efendisi olamaz.

-Kişisel hürriyetler kutsaldır.

-Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ

-Bu dünyadan aldığının karşılığını yerine koymak her insanın zorunluluğudur.(Albert Einstein)

-İnsanın hürriyeti, komşusunun hürriyetinin başladığı yerde biter. (F.W.Warrar)

-İnsan, haklarından daha çok, istekleri için savaş verir.(Napolyon)

-İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

-Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

-İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

-İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

-Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

-Bencil bir insan, tek basma kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. (Turgenyev)

-Zayıfların hakkını korumak için konuşmayanlar, köledir. {Lovvel)

-Allah hürriyeti ancak onu arayanlara verir. (D. Webster)

-Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

-İnsan genellikle başkalarına sürmek istediği çamura bulanır. (Cenap Şahabettin)

Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

-Hakkı güçlendirmeyenlerdir ki kuvveti hak ederler. (Cenap Şahabettin)

-Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

-Ülkemi, ailemi çok severim; ama insanlığı da ülkeme değişmem. (Fenelon)

-İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

-Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

- İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

-İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

-Eğer devamlı barış isteniyorsa insan kitlelerinin durumlarım iyileştirecek uluslararası tedbirler alınmalıdır.İnsanlığın tümünün gönenci, açlık ve baskının yerine geçmelidir. Dünya vatandaşları haset, aç gözlülük ve kinden uzaklaşacak şekilde eğitilmelidir. (Atatürk)

-İnsanları seven bir kişi, insanları sevmeyen doksandokuz kişiye bedeldir. (John Stuart Mill)

-İnsan, almadığı şeye sahip olamaz. (Goethe)

-Adil olmayan millet hür de olamaz. (E.D.Sieys)