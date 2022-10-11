Bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Kız çocuklarının güçlenmesi için yapılan sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi yatırımların arttırılması, şiddet, dışlanma ve ayrımcılığın önüne geçilmesini sağlamak amacıyla her yıl çeşitli etkinliklerle dünya çapında kutlanan bir gündür. Bu kapsamında Dünya Kız Çocukları Günü sözleri ve kız çocuklarına gönderilebilecek mesajları haberimizde derledik. İşte sosyal medyada paylaşabileceğiniz anlamlı Dünya Kız Çocukları Günü sözleri

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Toplumda daha güçlü olmaları, her türlü ayrımcılık ve istismardan kurtulmaları, bütün haklardan eşit düzeyde yararlanmaları dileğiyle dünyadaki kız çocuklarının; 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü...



Bir ülkede kız çocukları için eğitim seferberliği başlamışsa o ülkeye gelişmeye açıktır.

Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için bir umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! Bugün Dünya Kız Çocukları Günü...

Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan kızlarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum. görev olduğunu hatırlama günü.

Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun Bir küçük prensesin de doğum günü kutlu olsun.

Evde, okulda, sokakta güçsüz olmadığını hisseden kız çocukları; gökyüzünün yarısının sahibi olduğunu bilen kadın demek. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Düşlerinden vurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki, Masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Yarın hayallerini gerçekleştirmesine izin vermek için küçük kız çocuğunuzu okutun ve onun için güzel bir hayat hazırlayın.

Bu dünya kız çocuklarının mutlu yaşaması için daha güvenli ve daha mutlu bir yer olsun. Uluslararası Kız Çocukları Günü için içten dileklerimizle.

İnsanlığın umudu, sevinci, şiiri kız çocuklarıdır. Umudu, sevinci, şiiri karartmayın! Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Bugün Dünya Kız Çocukları günü. Güçlü bir gelecek için, güçlü kızlara ihtiyacımız var. Aydınlık yarınlara hep birlikte. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!

Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Benim kızlarımın ve tüm kız çocuklarının mükemmel bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarımıza kendi ayaklarının üzerinde özgürce durabildikleri, ayrımcılığın olmadığı, başarı dolu bir gelecek diliyorum.

Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek

Çocuklarımızın daha güzel bir dünyada yaşaması hepimizin sorumluluğu olmalıdır.

Kız çocuklarının çalıştırılmadığı,istismara uğramadığı evlendirilmediği okutulduğu bir dünya ümidiyle Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Dünya Kız Çocukları Günü'nü içten dileklerimle kutlarım. Kızlarımız sevgiyi, şefkati ve muhakkak eğitimi en iyi şekilde hak ediyor.

Bir gülüşe bin acı sığdırıyorlar... öyleyse neden üzüyoruz toplumu emanet ettiğimiz şu melekleri? Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

Bir kız çocuğu eğitilirse, Bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Benim kızım okuyacak Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR?

2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye, Kanada ve Peru'nun girişimleri sonucunda kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi.

Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının dünyanın her yerinde karşılaşmakta olduğu toplumsal cinsiyet eşitsizliği, eğitim, sağlık ve sosyal haklara erişim sorunlarına vurgu yapmak amacıyla her yıl 11 Ekim'de kutlanmaktadır.