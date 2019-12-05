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Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları: 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü nedir?

Bugün Türkiye'de Dünya Mühendisler Günü kutlanıyor. Her yıl 5 Aralık'ta kutlanan Mühendisler Günü ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Çevresindeki Mühendislere mesajlar göndermek isteyenler Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajlarını yoğun olarak araştırıyorlar. Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, B elçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık. Dünya Mühendisler Günü hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Dünya Mühendisler Günü kutlama mesajları bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü nedir? sorusunun yantı da merak ediliyor. Bugün Türkiye'de Dünya Mühendisler Günü kutlanıyor. Her yıl 5 Aralık'ta kutlanan Mühendisler Günü ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Dünya çapında kutlanan tek bir Dünya Mühendisler Günü bulunmuyor. Bunun yerine çeşitli ülkelerde birbirinden farklı tarihlerde Mühendisler Günü kutlanıyor. Türkiye'de bu Mühendiler Günü 5 Aralık iken Belçika'da 1 Temmuz, İtalya'da 15 Haziran, Rusya'da 22 Aralık olarak biliniyor. Dünya Mühendisler Günü'ne dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. 
 
DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım.
 
Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım.
 
 
Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz.
 
Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım.
 
Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun.
 

 
5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR?
Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.

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