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Yaşam

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Kyryliuk, Çeşme'de saldırıya uğradı! Emniyet müdürlüğü soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve 3 kız arkadaşı Çeşme'deki plaj tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı.Olay sonrası Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğü soruşturma başlattı.

DHA03 Ağustos 2020 Pazartesi 07:42 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 07:43
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Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik Momo beach tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi. Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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