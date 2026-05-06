Dünyada ilk, 360 bin ilmekle işlendi! 6 ayda yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmesiyle dikkat çeken dünyada bilinen ilk halı olan 2 bin 500 yıllık 'Pazırık halısı'nın benzeri Amasya'da ustasının elinde 360 bin ilmekle işlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilen halının üretimi 6 ay sürdü.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 10:11
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gerçekleştirilen Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyon Tanıtım Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilen halının üretimi 6 ay sürdü. Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanıp Türk motifleriyle bezenen halı Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde ipekten yapıldı.

TARİHİ 2 BİN 500 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Orijinali yünden dokunan kadim miras halı, Türkistan'da Altay Dağları eteklerindeki Pazırık kurganlarında bulunmuş olup Hun Türklerine ait önemli bir kültürel miras niteliği taşıyor. Hayvan figürleri, insan tasvirleri, bitkisel bezemeler ve geometrik motiflerle zenginleştirilen halının merkezinde yer alan 24 kare kompozisyon içerisinde stilize bitkisel motifler yer alıyor.

HEREKE İPEK DOKUMA TEKNİĞİYLE HAZIRLANDI

Pazırık halısı yalnızca bir dokuma ürünü olmasının yanında erken dönem Türk sanatının estetik anlayışını ve sembolik dilini yansıtan bir eser olarak değerlendiriliyor. Aslına sadık kalınarak yeniden yorumlanan halı, Amasya Olgunlaşma Enstitüsü'nde hereke ipek dokuma tekniğiyle 60'a 60 santimetre ölçülerinde hazırlandı.

"ATA YADİGARI ESERİ GURURLA İLMEK İLMEK İŞLEDİK"

Halıyı şekillendiren 26 yıllık usta öğretici Fehmiye Bozkurt, "İpekten ipliklerle tezgahta üretilen halıda 360 bin ilmek var. Bu kültürel mirası zevkle ve gururla ilmek ilmek işledik" dedi.

Ağırlıklı olarak kırmızı ve su yeşili renginin kullanıldığı halıdaki 2 bin 500 yıllık desenlere hayran kaldıklarını anlatan Bozkurt, "O yılarda desen, teknoloji yok. İnsanların bu desenleri görerek işlemiş olması hayret içinde bırakıyor. Biz de ata yadigarı bu eseri gelecekte taşımanın sorumluluğunu taşıyoruz" diye konuştu.

ORİJİNALİ YÜNDEN DOKUNAN KADİM MİRAS

Eserin hazırlanmasında emeği olan mesai arkadaşlarına teşekkür eden Amasya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Niyazi Şişik de "Kültürümüze ait bu ürünün Cumhurbaşkanımıza takdim edilmesinden çok büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Amasya Olgunlaşma Enstitüsü, Pazırık halısının motiflerini kilimde kullandığı gibi çini ve nakışlarda da işlemeyi hedefliyor.

  • Pazırık halısı
  • Amasya halısı
  • cumhurbaşkanı erdoğan

