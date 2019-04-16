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Dünyada sadece Şanlıurfa'da yetişiyor! Yoğun ilgi görüyor

Dünyada sadece Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde yetişen, kendine özgü görünümünü ve kokusunu yetiştiği topraktan alan karagül, ilkbaharla çiçek açtı.

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Kendine özgü rengiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken karagül, Birecik Barajı'nın su altında bıraktığı ilçenin ekolojik dengesinin değişmesi nedeniyle üretimi azalan çiçekler arasındaki yerini aldı.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince 2013'de "sakin şehir" ağına dahil edilen, mistik tarihi yapısı ve doğal güzellikleriyle yerli, yabancı turistlerin uğrak yeri arasında bulunan Halfeti'de, karagülün daha çok üretilmesi için çalışma başlatıldı.

Ziyaretçiler tarafından rahatlıkla görülebilmesi için sahil kenarındaki sera başta olmak üzere, ilçede birçok yerde yetiştirilmeye başlanan karagül, konukların da ilgisini çekiyor.

Söz konusu çiçek ayrıca reçel, lokum, parfüm, çikolata, sabun ve krem gibi ürünlerin yapımında da kullanılıyor. İlçeye gelen ziyaretçiler, sahildeki serada gördükleri karagülden elde edilen ürünleri evlerine götürme imkanı buluyor.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada sadece Halfeti'de yetişen ve televizyon dizileriyle kitaplara konu olan karagülün ilkbahar ve sonbaharda siyah açtığını hatırlatarak, "İlkbaharla karagül açmaya başladı. Tabi bu durum bizleri de mutlu ediyor. Çünkü bu dönemde ziyaretçi yoğunluğu var ve insanlar karagülü görmek istiyor. Bu çiçeğin ünü ülke sınırlarını aştı, bizde bu bitki sayesinde daha çok kişiyi bölgeye çekmek istiyoruz." dedi.

Halfeti Kent Konseyi Başkanı Nihat Özdal ise karagülün ilçe turizmine önemli katkı sunduğuna dikkati çekerek, bitkinin ilkbaharla açmaya başlamasının turizmcinin de yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

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