  Dünyadan sadece 15 yer seçildi! National Geographic listeye Türkiye'den de bir yer ekledi
Dünyaca ünlü yayın kuruluşu National Geographic, 2026 yılı için hazırladığı 'Şu Anda Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer' listesinde Bozcaada'ya yer verdi. Sadece 15 destinasyonun seçildiği prestijli listede, Türk ve Rum kültürlerinin izlerini taşıyan köklü mutfak mirası, yerel otları, deniz ürünleri ve bağcılık kültürüyle dikkat çeken Bozcaada, 'Türkiye'nin gözlerden uzak gastronomi hazinesi' olarak tanımlandı.

IHA26 Mayıs 2026 Salı 09:56
Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih nedeni olan turizm merkezi Bozcaada, gastronomisi ile dünyanın gözdesi oldu. Dünyaca ünlü yayın kuruluşu National Geographic, 2026 yılı için hazırladığı "15 of the Best Places in the World for Food Right Now" (Şu Anda Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer) listesinde Bozcaada'ya da yer verdi. Dünyanın farklı bölgelerinden yalnızca 15 destinasyonun seçildiği listede Bozcaada; köklü mutfak kültürü, yerel üretim ağı ve özgün ada yaşamıyla dikkat çekti.

National Geographic Bozcaada değerlendirmesinde, "Türkiye'nin gözlerden uzak gastronomi hazinelerinden biri" olarak tanımlandı. Yazıda, Ege mutfağının karakteristik tatları, bağcılık kültürü ve adanın özgün yaşam biçimi uluslararası okuyucuya tanıtıldı. Bozcaada'nın yalnızca bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda güçlü bir gastronomi ve kültür merkezi olduğu ifade edildi.

BİNLERCE YILLIK MİRAS SOFRALARDA YAŞATILIYOR

Değerlendirmede, antik çağlarda Tenedos adıyla bilinen ve Homeros'un İlyada Destanı'nda da geçen Bozcaada'nın tarihi birikiminin günümüz mutfağına yansıdığı belirtildi. Türk ve Rum kültürlerinin izlerini taşıyan ada mutfağında yerel otlar, deniz ürünleri, geleneksel börekler ve özgün Ege tarifleri öne çıkıyor.

Adanın meze kültürü, yerel üretimle hazırlanan reçeller ve Ege'nin ortak gastronomi mirasını yansıtan lezzetler de haberde geniş yer buldu. Yerel üreticiler arasında gösterilen Bozcaada Kadın Kooperatifi'nin ürettiği reçel ve meze çeşitleri, adanın sürdürülebilir yerel üretim anlayışının önemli bir parçası olarak değerlendirildi.

