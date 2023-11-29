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Yaşam

Dünyanın en büyük 2. krater gölü olan ''Nemrut Kalderası'' uzaydan fotoğraflandı

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) astronotlarından Andreas Mogensen, Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'nü de bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası'nı uzaydan fotoğrafladı.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 20:32 - Güncelleme:
Dünyanın en büyük 2. krater gölü olan ''Nemrut Kalderası'' uzaydan fotoğraflandı
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Mogensen'in çektiği fotoğrafta, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Nemrut Krater Gölü, Tatvan ve Van Gölü aynı karede yer aldı.

Bitlis Valiliği ve Tatvan Kaymakamlığı da Mogensen'in fotoğrafını, "Dünyanın en büyük 2. krater gölü olan, 'Yeryüzü Cenneti' Nemrut Krater Gölü'nü NASA astronotları uzaydan fotoğrafladı" notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Tatvan Kaymakamı Dr. Remzi Demir, NASA astronotlarından Andreas Mogensen'ın uzaydan çektiği fotoğrafta, Nemrut Kalderası, Nemrut Krater Gölü, Tatvan ve Van Gölü'nün aynı karede yer aldığını söyledi.

Mükemmeliyet ödüllü olan "Nemrut Krater Gölü"nün, Van Gölü ile aynı fotoğrafta yayınlanmasının bölge adına sevindirici olduğunu ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Doğal güzelliğiyle insanları kendine hayran bırakan Nemrut Kalderası, her yıl binlerce yerli ziyaretçiler ile yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Van Gölü çevresi ve Tatvan ilçemiz ile Nemrut Dağı'nın görülmeye değer doğal güzellikleri var. Bu anlamda herkesi ilçemizdeki bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Bu güzelliklerin uzaydan görüntülenmesi bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel ise UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na katılım süreci devam eden Nemrut Kalderası'nın, uzaydan çekilen fotoğrafının, bölgenin görülmeye değer bir yer olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Nemrut Kalderası'nın, jeoaprak ağına dahil olması gerektiği konusunda da önemli bir kanaatin oluştuğunu kaydeden Özel, "Bölgenin, UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na dahil olması durumunda Bitlis ve bölgemiz turizm açısından dünyaca bilinir ve tercih edilir bir yer olacaktır. Bitlis halkının ve yetkililerin Bitlis Nemrut Jeoparkı Projesi'ne sahip çıkması geleceğimiz için çok önemli bir konudur. NASA astronotlarından Andreas Mogensen'ın çektiği muhteşem fotoğrafta Nemrut Krater Gölü, Van Gölü ve Tatvan yer alıyor. Çok güzel bir fotoğraf." diye konuştu.

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