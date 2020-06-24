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Yaşam

Dünyanın en güçlü böceği, davetsiz misafiri oldu

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen ‘gergedan böceği' görüldü.

IHA24 Haziran 2020 Çarşamba 11:58 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:58
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Elbistan’a bağlı İğde Mahallesinde çiftçilik yapan Fahri Güneş’in evine, kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabildiği için dünyanın en güçlü böceği olarak tanımlanan ‘gergedan böceği’ girdi. Evine giren davetsiz misafiri görünce şaşkına dönen Güneş, ilk başta normal böcek sandığı hayvanın geçtiğimiz yıllarda "çok yüksek parasal değere satıldığı" iddiasıyla gündeme gelen gergedan böceği olduğunu anladı. Güneş, daha önceden internette ve haberlerde gördüğü gergedan böceğinin fotoğrafını çekti.

Güneş, “Evde otururken birden bu böceği fark ettim. İlk başta normal bir böcek gibi geldi ama incelediğimde gergedan böceği olduğunu anladım. Bu böceğin çok değerli olduğuna ilişkin haberler görmüştüm. İnternette yaptığım araştırmada kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabildiğini öğrendim. Bizim evimizin davetsiz misafiri oldu. Daha sonra da doğal hayatına geri bıraktık” dedi.

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