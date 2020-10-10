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Yaşam

Dünyanın en hızlı kanat çarpan Mekik Kelebeği, Aydın'da görüntülendi

Aydın'da dünyada ender bir tür olan ve hızlı kanat çırpmasıyla bilinen askeri kamuflaj desenli Mekik Kelebeği görüntülendi.

IHA10 Ekim 2020 Cumartesi 16:13 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 16:13
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Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi’nde yaşayan Engin Deniz adlı vatandaş, sabah saatlerinde bahçesinde değişik renkte bir kelebek olduğunu fark etti. Cep telefonuyla kelebeği görüntüleyen Deniz, ‘’Sabah bahçeye çıktığımda değişik renkte bir kelebek olduğunu fark ettim. İlk kez böyle bir renkte kelebek görünce şaşırdım. İnternette araştırma yapınca mekik kelebeği olduğunu ve çok nadir görülen bir tür olduğunu, sadece geceleri uçabildiğini öğrendim’’ dedi. Askeri kamuflaja benzeyen bir tür olan Mekik Kelebeği iri boy, renkli ve uzun ince kanatlarıyla dikkat çekiyor. Yalnızca gece uçabilen kelebek, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

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