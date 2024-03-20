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Yaşam

Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Finlandiya, Birleşmiş Milletler destekli yıllık Dünya Mutluluk Raporu'nda 7 kere üst üste dünyanın en mutlu ülkesi oldu. ABD ise ilk 20'ye ilk kez giremedi.

IHA20 Mart 2024 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
Dünyanın en mutlu ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
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Birleşmiş Milletler desteğiyle hazırlana "2024 Dünyanın En Mutlu Ülkeleri" raporu yayımlandı. 100'den fazla ülkedeki insanlarla yapılan ankette ülkeler mutluluk düzeylerine göre sıralandı. Kuzey Avrupa'daki İskandinav ülkesi Finlandiya, bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak 7 kez üst üste "en mutlu ülke" oldu. Finlandiya'yı Danimarka, İzlanda, İsveç, İsrail, Hollanda, Norveç, Lüksemburg, İsviçre ve Avustralya takip etti. İlk 10'unda İskandinav ülkeleri göze çarptı. 11. sırada yer alan Yeni Zelanda'yı Kosta Rika, Kuveyt, Avusturya, Kanada, Belçika, İrlanda, Çekya, Litvanya izledi. En mutlu ülkeler listesinde 20. sıraya İngiltere yerleşirken, listenin 23. sırasında yer alan ABD ilk kez ilk 20'nin dışında kaldı. 24. sıraya ise Almanya ismini yazdırdı. Rusya 72., Ermenistan 82., Türkiye 98. sırada yer alırken, savaşın devam ettiği Ukrayna 105. sıraya yerleşti. Çatışma ve yoksullukla mücadele eden Afganistan ise 143 ülke arasında son sırada yer aldı.

En mutlu ülkeler Kuzey Avrupa'da yer alırken, 30 yaş altının en mutlu olduğu ülke Baltık ülkesi Litvanya oldu. 60 yaş üstündekilerin en mutlu olduğu ülke ise Danimarka oldu.

Dünya Mutluluk Raporu, BM Genel Kurulunun girişimiyle 2012 yılından bu yana her yıl yayınlanıyor. Araştırmacılar kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla

(GSYİH), ortalama yaşam süresi, özgürlük, iş güvenliği, yolsuzluk düzeyi gibi göstergeleri dikkate alıyor.

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