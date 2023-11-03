Dünyanın en pahalı baharatı! Türkiye, Avrupa Birliği'nde tescilletecek

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ortaklığında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bölgenin; iklimi, coğrafyası ve toprağının tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için uygun olduğunu belirtti. Safranbolu Kaymakamlığı koordinesinde Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesini başlattıklarını ifade eden Vali Yavuz, "Demek ki bir yolculuk var. Bu yolculuğu bu markalaşma yolundaki yolculuğu hepimizin desteklemesi lazım. Safran aslında ulusal bazda coğrafi işaret ürünü alan bir baharat türümüz. Avrupa Birliği yolculuğa devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam 7 Aralık'ta ilan süresi sona eriyor, bir itiraz olmadığı takdirde Avrupa Birliği bazında da aslında coğrafi işaretini alarak belki de o kategoride, baharat kategorisinde ilk Avrupa Birliği coğrafi işaretini olan bir baharatını olacak bir ürünümüz olacak. Bu yönünü de çok kıymetli. Fakat kıymetli olan bir diğer nokta, bizim safranı en başa koyup safranla yeni kardeşler aramamız lazım, safranı yalnız bırakmamamız lazım, safranı diğer tıbbi aromatik bitkilerle desteklememiz lazım" dedi.

Geçmiş yıllarda uygulanan lavanta projesi olduğunu hatırlatan Yavuz, "Aslında en güzel kardeşlerden birisi, yanına bu iklimde, bu coğrafyada yetişecek yeni bitkilerle, katma değeri yüksek ürünlerle safranı desteklememiz lazım. Bu farkındalığı oluşturduktan sonra sürdürülebilirliği sağlamamız lazım" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık da Safranbolu safranının ticari kaygılardan uzak, gen kaynağının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının son derece önemli olduğunu belirtti. Ayvalık, "Son yıllarda Anadolu'nun farklı coğrafyalarında büyük alanlarda başlatılan yetiştiricilik çalışmaları bu konuda çok hızlı mesafe almamızı gerektirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal ise safran bitkisinin bölgenin en kıymetli ve değerli bitkilerinden bir tanesi olduğunu kaydetti. Kurumlarla ortak projeyle getirdikleri noktanın çok gülü ve doğru bir boka olduğunu anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Gelecek sene Mayıs ayında bulunduğumuz alanda çok güzel çevre düzenlemesi projemiz var. Çevre düzenlemesi projemizi, çevre duvarlarımızı, safran bahçemizle lavanta bahçemiz arasındaki yürüme yollarımızı Karabük'ümüze, Safranbolu'muza sunacağız."

Konuşmaların ardından Vali Yavuz beraberindekiler pekmez kazanından sunum yaptı ardından safran toplama ve ayıklama yarışması düzenlendi. Yarışmacılar, ellerinde sepetlerle ilk olarak safran topladı daha sonra topladıkları safranları ayıkladı. Vali Yavuz, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile diğer protokol üyeleri yarışmada dereceye girenlere plaketlerini verdi.