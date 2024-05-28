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Yaşam

Dünyanın en zehirli yılanları arasında gösteriliyor! Artvin'de ölü olarak ele geçirildi

Artvin'in Borçka ilçesinde ölü olarak bulunan ve dünyanın en zehirli yılanları arasında gösterilen Hopa (Kafkas) engereği rengi ve tüyleri ile dikkat çekti.

IHA28 Mayıs 2024 Salı 10:24 - Güncelleme:
Dünyanın en zehirli yılanları arasında gösteriliyor! Artvin'de ölü olarak ele geçirildi
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Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yaşayan ve 'Kafkas engereği' diye de bilinen Hopa engereği, Artvin'in Borçka ilçesinde Güreş köyünde çaylık alanda ölmüş halde vatandaşlar tarafından bulundu. Nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan, yılan vatandaş tarafından büyük ilgi gördü. Vatandaşlar ölmüş olarak buldukları yılanı uzun süre inceledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğü tarafından başlattığı çalışmayla koruma altına alınan Hopa Engereğinin tüylü, kanatlı ve keskin renk hatları olması dikkat çekti.

Müdürlük, Hopa engereği için korunaklı yeni habitatlar oluşturulması, tarımsal ilaç ve gübre kullanımının kontrol edilmesi, insanlarla teması olan bölgelerde öldürülmesinin önlenmesine yönelik raporlar hazırladı.

Baharın gelmesiyle çaylık bir alanda görüntülenen Hopa engereği, uzun zaman sonra ilk kez bu kadar yakından görüntülendi.

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