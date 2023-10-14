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Yaşam

Dünyanın en zehirlisi! Bu kez Bilecik'te görüldü

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen 'Argiope lobata' şimdi de Bilecik'te görüldü. Bu örümcek güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabiliyor. Argiope lobata dış yapısı ile de dikkat çekiyor.

IHA14 Ekim 2023 Cumartesi 11:58 - Güncelleme:
Dünyanın en zehirlisi! Bu kez Bilecik'te görüldü
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Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen "Argiope lobata" Sivas, Tokat, Malatya ve Eskişehir'in ardından Bilecik'te de görüldü.

Bilecik merkez Osmangazi Mahallesi TOKİ bölgesinde bir site bahçesinde bulunan kamelyada daha önceden hiç bir yerde görmediği bir örümcek gören vatandaş durumu hemen belediye haber verdi. Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri hemen ihbar yapılan yere giderek, örümceği alarak bir kavanoz içine koydular. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, merkeze getirilen örümceğin fotoğraf ve videosunu çekmesinin ardından yaptığı araştırma sonucunda örümceğin "Argiope lobata" olduğunu öğrendi. Dünyanın en zehirli örümceklerinden olan bu örümcek güçlü zehri ile insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabiliyor.

"DİKKAT ÇEKİCİYDİ"

Örümceğin dikkat çekici olduğunu söyleyen Avcı, örümceğin kolay kolay insanlara saldırmadığını söyleyerek, böcekte bulunan zehirin "nörodejeneratif" hastalığında kullanıldığını, Türkiye'de iki türü olduğu bilinen, dünya genelindeyse Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı bulunan örümceğin ender rastlanan bir tür olduğunu kaydetti.

Birçok örümcek türüne göre daha iri olan argiope lobata, dış yapısı ile de dikkat çekiyor.

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