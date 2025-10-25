İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Dünyanın en zehirlisi Karabük'te ortaya çıktı... Koca engerek mantar toplarken görüldü
Yaşam

Dünyanın en zehirlisi Karabük'te ortaya çıktı... Koca engerek mantar toplarken görüldü

Dünyanın en zehirli yılan türlerinden olan koca engerek yılanı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde ortaya çıktı. O anlar mantar toplamaya giden bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

IHA25 Ekim 2025 Cumartesi 15:09 - Güncelleme:
Dünyanın en zehirlisi Karabük'te ortaya çıktı... Koca engerek mantar toplarken görüldü
ABONE OL

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir vatandaş, mantar topladığı sırada karşılaştığı engerek yılanını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Türkiye'nin en zehirlisi: Koca engerek ortaya çıktı

İlçeye bağlı Başpınar köyü ormanlık alanına mantar toplamak için giden Osman Başkaya, bir anda önüne çıkan yılanı fark etti. Kısa süreli panik yaşayan Başkaya, dikkatlice incelediği yılanın engerek türü olduğunu anladı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Başkaya, yılanın ağır hareketlerle ormanlık alana doğru uzaklaştığını söyledi.

Uzmanlardan "yılanları öldürmeyin" uyarısı

Türkiye'de yaygın olarak görülen engerek yılanlarının dağlık, kayalık ve ormanlık alanlarda yaşadığı biliniyor. Kısa ve kalın yapılı vücutlarıyla tanınan bu yılan türlerinin sırtında zikzak desenli koyu renkler bulunuyor. Zehir dişleri önde yer alan engerek yılanları, avlarını felç ederek etkisiz hale getiriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.