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Yaşam

Dünyanın gündeminde! Yusuf Dikeç'e sosyal medyada büyük ilgi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'e sosyal medyada büyük ilgi var. Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu 'Nice (Güzel)' yorumuyla beğenen milyarder Elon Musk ise Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.

AA6 Ağustos 2024 Salı 10:40 - Güncelleme:
Dünyanın gündeminde! Yusuf Dikeç'e sosyal medyada büyük ilgi
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Olimpiyat madalyası getiren atışı sırasında tüm dünyanın ilgisini çeken ve birçok ünlü ismin paylaşım yaptığı Yusuf Dikeç'in yeni açtığı sosyal medya platformu X'teki hesabı büyük ilgi gördü.

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Hesabını açtıktan 3 gün sonra 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in ilk paylaşımı "Merhaba X" mesajını, 26 milyon kullanıcı görüntüledi.

MUSK İLE MESAJLAŞTI

Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da dünyada ses getirdi.

Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice (Güzel)" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.

"İSTANBUL'U ZİYARET ETMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Başarılı sporcunun, X hesabından yaptığı "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi.

Elon Musk da milli sporcuya "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi." cevabını iletti.

X hesabını henüz 3 gün önce açmasına karşın 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in her paylaşımı da 1 milyonun üzerinde görüntülenme alıyor.

  • YUSUF DİKEÇ
  • elon musk
  • Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

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