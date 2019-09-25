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''Dünyanın ‘Kızılay’a daha fazla ihtiyacı var''

Kıbrıs Türk Kızılayı Dostları Grubu (KKTKD), Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayının (KKTK) Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi nezdinde ve insani yardım dünyasında resmen tanınması ve Kıbrıs Türk halkının “Uluslararası İnsancıl Hukuk” çerçevesindeki haklarını korumak amacıyla KKTC’de buluşma düzenledi.

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Girne’de bir otelde düzenlenen buluşmaya, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık, KKTK Genel Başkanı Bülent Çıraklı, KKTKD Başkanı Abdoul Azize Diallo, Uluslararası Hilal İslam Komitesi (ICIC) Başkanı Ali Buhedma ile 50’ye yakın ülkeden Kızılhaç ve Kızılay ulusal derneği temsilcisi katıldı. 

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, krizlerin büyük çoğunluğunda uluslararası dernek çalışanlarının ön planda olduğunu belirterek “Dünya Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketine daha fazla ihtiyaç duymaktadır” dedi. Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık ise şunları söyledi: “Politize edilmiş bu konunun ICRC ve IFRC tarafından, insani ve yasal bir perspektifle ele alınması yönündeki tavsiyelerimiz görmezden gelinmiştir. Kıbrıslı Türkler, politik sebeplerden ötürü, insani yardım haklarından mahrum bırakılmıştır.” 

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