İSTANBUL 7°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2021 Cumartesi / 8 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • 'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı
Yaşam

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü ve 3 arkadaşı, kovalamacayla yakalandı.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 01:10 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 01:10
ABONE OL

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü, kısa süren kovalama sonucu yakalandı. Otomobil sürücüsü Yakup E.'nin ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi. Sürücü ve otomobildeki 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Gece saatlerinde devriye görevinde bulunan polis ekibi, merkez Seyhan ilçesinde Güneş Kuşak Bulvarı ile Obalar Caddesi kesişiminde şüphe üzerine 01 ABD 550 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Obalar Caddesi boyunca kaçışını sürdüren otomobilin sürücüsü, birkaç kilometre süren kovalamacanın ardından Gülbahçesi Mahallesi 13110 Sokak'ta evinin önünde yakalandı. İsminin Yakup E. olduğu belirlenen otomobil sürücüsü ve yanındaki 3 arkadaşını araçtan indiren polis ekibi, yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlenen sürücü ve 3 arkadaşı, gözaltına alınarak Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Sürücüye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'dur ihtarına uymamak' 'trafik' ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den para cezası uygulandı. Sürücünün 3 arkadaşına ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden idari para cezası kesildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.