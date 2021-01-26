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Yaşam

Duygulandıran davranış! Çöpte Türk bayrağını görünce...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde temizlik işçisi Cengiz Karabiber çöp konteynerinde bulduğu Türk bayrağını öpüp, alnına götürdükten sonra çöp kamyonunun önüne astı.

DHA26 Ocak 2021 Salı 09:52 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 09:52
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Yunusemre Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizlik işçisi Cengiz Karabiber, Tekstilciler Sitesi içerisindeki çöp konteynerini boşalttığı sırada, Türk bayrağı olduğunu fark etti. Çöpten çıkardığı bayrağı temizledikten sonra öperek alnına götüren Karabiber, daha sonra görev yaptığı çöp kamyonunun önüne astı. Karabiber'in bayrak sevgisi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

‘BU BAYRAK İÇİN ŞEHİTLER VERDİK’

Evli ve 1 çocuk babası Cengiz Karabiber, "Temizlik yaptığım sırada bayrağımızı gördüm. Kutsal simgemiz olan bayrağımızı silkeledikten sonra görev yaptığım kamyonumun önüne astım. Milletimizden duyarlı olmasını istiyorum. Sonuçta bayrağımız rengini şehitlerimizin kanından almış. Bu bayrak için Çanakkale'de, Sakarya'da ve Dumlupınar'da şehitler verdik. Şehitlerimizi hiçe sayarak, bu bayrağı atanlarda inşallah bizi duyar ve duyarlı olur" diye konuştu.

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