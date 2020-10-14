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Yaşam

Düzce'de dehşet! Kız arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti

Düzce'de kız arkadaşını kalbinden vurarak öldüren şahıs intihar etti.

İHA14 Ekim 2020 Çarşamba 22:14 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 22:14
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Olay, akşam saatlerinde Düzce’nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi 7. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Kemal Anıl Şenol (30) isimli şahıs kız arkadaşının yaşadığı eve geldi. Evde bulunan kız arkadaşı Mahide Güneş Anıl’ın (25) kalbine ateş ederek öldürdü. Ardından da kendi kafasına ateş ederek intihar etti. Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekipleri Mahide Güneş Anıl’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralandığını fark eden sağlık ekipleri yaralı Kemal Anıl Şenol’u ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan’da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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